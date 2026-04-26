Vietnam vacanza finita in cella | il pesarese e il pacco sospetto

Un cittadino italiano si trova in carcere in Vietnam, dove è stato arrestato per aver spedito un pacco contenente cocaina dal Regno Unito. Attualmente, si trova a Da Nang e la sua vacanza si è conclusa con questa detenzione. L’accordo tra Italia e Vietnam per il trasferimento dei detenuti non è ancora in vigore, quindi resta in attesa di eventuali sviluppi.

? Cosa sapere Marco Mancini è detenuto a Da Nang per un pacco di cocaina spedito dal Regno Unito.. L'accordo per il trasferimento dei detenuti tra Italia e Vietnam non è ancora operativo.. Marco Mancini, il trentaduenne pesarese che si trova attualmente rinchiuso nell’Hòa Samo Gn detention center di Da Nang, rischia di rimanere intrappolato in un limbo giuridico dopo l’arresto avvenuto lo scorso novembre in Vietnam per un pacco sospetto. Mentre cammini per le strade di Pesaro, tra i vicoli dove tutti conoscono la storia delle famiglie locali, la notizia del ragazzo fermato in Asia arriva come un freddo soffio che rompe la quotidianità. Il caso tocca corde profonde, perché la vicenda di Marco sembra ricalcare, con una differenza sostanziale di geografia e diritto, quella di Filippo Mosca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vietnam, vacanza finita in cella: il pesarese e il pacco sospetto IL VIETNAM SPACCA cosa vedere, cosa fare e dove mangiare in un viaggio in Vietnam Notizie correlate Un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in VietnamUn pesarese si trova in un carcere vietnamita da cinque mesi per un pacco con 15 grammi di cocaina. Pesarese arrestato in Vietnam: «Mancini detenuto in condizioni disumane, non può vedere famiglia e avvocato»PESARO - Arrestato in Vietnam, il senatore Cataldi (M5s) porta in Parlamento il caso del 32enne Marco Mancini: «È detenuto in condizioni disumane,...