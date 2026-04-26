Video intimi De Martino | indagato addetto alla sorveglianza

Un addetto alla sorveglianza è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione alla diffusione di video intimi di un noto personaggio televisivo. Il materiale, originariamente registrato per motivi di sicurezza, è stato condiviso senza autorizzazione, portando all'apertura di un procedimento penale. La vicenda mette in luce i rischi associati all'uso improprio dei sistemi di videosorveglianza.

Il caso della divulgazione dei video intimi diStefano De Martinoha oggi un sospettato principale. Untecnicoqualunque, definito per anni“l’uomo delle telecamere” che entrava e usciva da casaTronelliper controllare chesensori, rete interna e password funzionassero. Una presenza discreta e un uomo affidabile a cui dare le password del sistema informativo. Poi, la sera del9 agosto 2025,qualcosa cambia. Secondo laProcura di Roma, decide di usare quell’accesso privilegiato in modo illecito. Scopre della relazione tra la figlia dei Tronelli e Stefano De Martino e sceglie di agire. Nessuna effrazione e nessuna forzatura:entra direttamente nel sistema di videosorveglianza, si collega, osserva e registra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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