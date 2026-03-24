Applausi per la vittoria netta, ma prima altri applausi per un bel gesto nel corso del secondo set. Jannik Sinner ha conquistato il pubblico di Miami grazie al suo tennis, ma nella sfida vinta di terzo turno si è distinto anche per una bell’azione di fair play contro Corentin Moutet, numero 33 del ranking mondiale, nel terzo turno del Masters 1000. Durante il quarto game del secondo parziale, sul 2-1 per Sinner al servizio, un diritto profondo di Moutet era finito oltre la linea e di conseguenza chiamato “ out “. Punto per Sinner? No, perché l’azzurro si è avvicinato all’arbitro per ammettere di aver toccato la palla prima che superasse la linea, quindi prima che rimbalzasse, assegnando così il punto all’avversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gesto di fair play di Sinner: “Forse l’ho toccata”. Moutet rifiuta, ma l’azzurro gli concede il punto – Video

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