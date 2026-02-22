Serie D | l’allenatore dei valdarnesi presenta la sfida che vale per un posto nei playoff Bruni-Fantoni o il tandem Boccardi-Iaiunese? Becattini | Terranuova pronto per il Prato

L’allenatore di Terranuova Traiana ha annunciato che la partita contro il Prato rappresenta una svolta decisiva per i playoff, a causa della prima visita nello stadio Lungobisenzio. La squadra valdarnese affronta una trasferta storica, cercando di conquistare punti fondamentali per la classifica. La sfida si preannuncia intensa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un match che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Il risultato finale resta incerto.

TERRANUOVA Trasferta delicata per il Terranuova Traiana, che oggi farà per la prima volta nella sua storia l'ingresso allo stadio Lungobisenzio di Prato, in quella che si preannuncia come una vibrante sfida con in palio la zona playoff del girone. I biancorossi rispetto alla passata stagione hanno raggiunto quota 39 punti con dieci giornate d'anticipo e chiudono il gruppo dei "magnifici cinque". I lanieri inseguono a 37 punti e una loro vittoria significherebbe sorpasso dei valdarnesi e accesso diretto ai piani alti della classifica. "Giocheremo in uno stadio bellissimo - ha affermato Marco Becattini, allenatore del Terranuova Traiana - con una squadra dai trascorsi importanti e costruita per disputare un campionato di altissima classifica.

Serie D: le scelte di Becattini in vista del complicato impegno interno dei biancorossi. I precedenti tra le due squadre. Fantoni guida l’attacco del Terranuova con il TauIl Terranuova Traiana si prepara all’ultimo impegno casalingo dell’anno contro il Tau Altopascio, secondo in classifica.

Serie D: Becattini avverte la sua squadra alla vigilia della gara di Poggibonsi. "Ci attende un avversario determinato a risalire». Il Terranuova da trasferta ritrova Pagnini e BruniIl Terranuova Traiana si prepara alla sfida contro il Poggibonsi in Serie D, con l’allenatore Becattini che sottolinea la determinazione dell’avversario nel tentativo di risalire la classifica.

