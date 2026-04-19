La Salernitana si è portata al terzo posto in classifica dopo aver conquistato una vittoria per 2-1 contro il Picerno all'Arechi. La squadra ha segnato con due giocatori diversi, Lescano e Achik, consolidando così la propria posizione nel campionato. La partita si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio. La squadra guarda ora con fiducia ai prossimi impegni per i playoff.

L’atmosfera all’Arechi è elettrica e carica di speranza dopo che la Salernitana ha messo un punto fondamentale per il proprio cammino verso i playoff, superando il Picerno con un 2-1 ottenuto grazie a una doppia firma di Lescano e Achik. La vittoria granata, arrivata in un contesto di tensione sportiva, permette alla squadra di Cosmi di balzare al terzo posto in classifica, beneficiando della contemporanea caduta della Casertana sul campo di Latina. Il duello tattico tra Cosmi e l’imprevisto del primo tempo. La sfida all’Arechi non si è rivelata affatto semplice per i padroni di casa, che hanno faticato a scardinare le difese avversarie durante la prima frazione di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana vola al 3° posto: doppia firma e sogni di playoff

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