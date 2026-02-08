Fiorenzuola Bees vince sofferta a Lumezzane | 82-76 Mariani decisivo per una vittoria cruciale salvezza

Fiorenzuola Bees batte Lumezzane 82-76 e si prende una vittoria importante per la salvezza. La squadra di coach Mariani torna a sorridere dopo la sconfitta precedente, grazie anche a un contributo decisivo del giocatore chiave. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine Fiorenzuola ha saputo resistere e portare a casa il risultato.

Fiorenzuola Bees riscatta la pesante sconfitta di una settimana fa e torna alla vittoria espugnando il campo di Lumezzane con un risultato finale di 76-82. La partita, disputata giovedì 8 febbraio 2026, rappresenta un importante passo avanti per la squadra di coach Del Re nella sua lotta per la salvezza diretta, un obiettivo reso più urgente dalla sconfitta precedente contro la Fulgor Fidenza. Il PalaLumEnergia, sede della LuxArm Lumezzane, ha assistito a una contesa equilibrata e combattuta, decisa dagli ultimi possessi e dalla precisione di Mariani, autore di 21 punti. L’inizio del match ha visto Lumezzane prendere in mano le redini del gioco con Siberna, ma Fiorenzuola ha saputo reagire prontamente, portandosi avanti nel primo quarto grazie all’energia di Re.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fiorenzuola Bees

La Pallavolo San Giorgio ha vinto una partita fondamentale contro la Savino Del Bene a Scandicci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fiorenzuola Bees

Una Fulgor Fidenza trasformata vince il derby col Fiorenzuola 95-67L’incubo è finito, la Fulgor Fidenza torna al successo e tiene accese le speranze salvezza. Vittoria all’esordio per il neo allenatore Origlio. C’è poco da dire sulla Fulgor che entra in campo oggi: d ... sportparma.com

MATCHDAY - 25º Giornata Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026 Virtus Lumezzane Fiorenzuola Bees Ore 18.00 PalaLumenergia - Lumezzane (BS) Live su LNP Pass facebook