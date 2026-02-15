Basket | Fiorenzuola Bees supera Treviglio 74-64 e riaccende la corsa al campionato Crespi protagonista

Il nome Fiorenzuola Bees emerge come protagonista dopo aver battuto Treviglio 74-64, una vittoria che riaccende le speranze di raggiungere i vertici del campionato. La squadra di casa ha dominato il match al PalArquato di Castell’Arquato il 15 febbraio 2026, grazie anche a un Crespi in grande spolvero che ha guidato l’attacco. La partita ha visto i Bees mettere pressione fin dai primi minuti, riuscendo a mantenere il vantaggio fino alla fine.

Bees in Festa: Fiorenzuola Stende Treviglio e Rilancia le Ambizioni nel Campionato di Basket. I Fiorenzuola Bees hanno conquistato una vittoria importante nel campionato di basket, superando la Tav Treviglio Brianza con un punteggio di 74-64 in una partita giocata al PalArquato di Castell'Arquato il 15 febbraio 2026. Il successo permette alla squadra di risalire dopo la recente sconfitta contro la Fulgor Fidenza e di consolidare la propria posizione in classifica. Inizio di Partita Tattico e Combattuto. L'inizio della partita ha visto Treviglio imporre un ritmo intenso, mettendo subito alla prova la difesa dei Bees.