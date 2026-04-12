Ancora una macchia oleosa nel lago davanti alla diga foranea | odore nauseante tra i battelli

Da quicomo.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una chiazza oleosa è stata segnalata nel primo bacino del Lago di Como, vicino alla diga foranea e alle imbarcazioni attraccate. La sostanza si presenta come una macchia che si estende sulla superficie dell’acqua, accompagnata da un odore sgradevole che si diffonde nell’area. La presenza di questa chiazza è stata notata da testimoni e confermata dalle autorità competenti, che stanno procedendo con le verifiche del caso.

Una nuova chiazza maleodorante è comparsa nelle acque del primo bacino del Lago di Como, proprio nei pressi della diga foranea, a pochi metri dai battelli attraccati. È la seconda segnalazione nel giro di pochi giorni, un elemento che sta alimentando preoccupazione tra cittadini e frequentatori.🔗 Leggi su Quicomo.it

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