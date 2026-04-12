Ancora una macchia oleosa nel lago davanti alla diga foranea | odore nauseante tra i battelli

Una chiazza oleosa è stata segnalata nel primo bacino del Lago di Como, vicino alla diga foranea e alle imbarcazioni attraccate. La sostanza si presenta come una macchia che si estende sulla superficie dell’acqua, accompagnata da un odore sgradevole che si diffonde nell’area. La presenza di questa chiazza è stata notata da testimoni e confermata dalle autorità competenti, che stanno procedendo con le verifiche del caso.

Una nuova chiazza maleodorante è comparsa nelle acque del primo bacino del Lago di Como, proprio nei pressi della diga foranea, a pochi metri dai battelli attraccati. È la seconda segnalazione nel giro di pochi giorni, un elemento che sta alimentando preoccupazione tra cittadini e frequentatori.🔗 Leggi su Quicomo.it Allarme a Como: macchia oleosa e odore pungente colpiscono il lagoUn riflesso anomalo e un odore pungente hanno interrotto la quiete del primo bacino del lago di Como nella mattinata di questo giovedì 9 aprile 2026. Chiazze di carburante nel lago davanti a viale Geno: forte odore e intervento dei vigili del fuocoNella giornata di ieri, domenica 22 marzo 2026, alcune chiazze di carburante sono state segnalate nelle acque del lago di Como, lungo viale Geno.