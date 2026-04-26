Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25

Da romadailynews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:25 del 26 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali interventi, chiusure o rallentamenti sulle principali strade e autostrade della zona. Le informazioni sono state fornite per aggiornare cittadini e automobilisti sulle condizioni del traffico nel momento specifico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla A1 Roma Firenze code tra Ponzano Romano e bivio A1 diramazione Roma nord verso Roma è sempre a uno ma siamo nel tratto Roma Napoli e rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Anagni e Colleferro al momento per traffico si rallenta tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma per traffico si sta in coda anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione incide anche sulla A24 Roma Teramo all'altezza di Roma Est in direzione di Teramo prestare attenzione...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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