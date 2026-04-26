Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 26 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti eventuali interventi, chiusure o rallentamenti sulle principali strade e autostrade della zona. Le informazioni sono state fornite per aggiornare cittadini e automobilisti sulle condizioni del traffico nel momento specifico.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla A1 Roma Firenze code tra Ponzano Romano e bivio A1 diramazione Roma nord verso Roma è sempre a uno ma siamo nel tratto Roma Napoli e rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Anagni e Colleferro al momento per traffico si rallenta tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma per traffico si sta in coda anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione incide anche sulla A24 Roma Teramo all'altezza di Roma Est in direzione di Teramo prestare attenzione...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda... Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com