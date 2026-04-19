Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25

Alle ore 19:25 del 19 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune criticità. La rete stradale mostra rallentamenti e code in diverse arterie principali, con alcune strade che risultano congestionate. Le informazioni fornite da Astral Infomobilità segnalano traffico intenso in determinati punti strategici, mentre altre vie risultano più fluide. La situazione potrebbe variare in base alle condizioni del traffico nelle prossime ore.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna Rimanendo in esterna si rallenta tra le uscite Flaminia e Cassia mentre in carreggiata interna rallentamenti tra cassie e Salaria è più avanti tra le uscite Casilina ed Hardy sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est percorrendo la Roma Fiumicino rallentamenti tra A12 Roma Tarquinia e da 90 grande raccordo anulare direzione Roma in via Aurelia coda per traffico intenso tra Palidoro e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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