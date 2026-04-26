Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino, la redazione di Astral Infomobilità fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione, diffusa alle 7:25 del 26 aprile 2026, riporta le informazioni più recenti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. Il servizio mira a informare gli automobilisti sulle situazioni di congestione e sulle eventuali variazioni alla normale circolazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta scorrevole in queste ore del mattino ricordiamo che oggi dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al porto pubblico come sempre nei festivi via dei Fori Imperiali è isola pedonale con la consueta deviazione delle linee di bus normalmente in transito nella zona e infine per il trasporto ferroviario per male sospesa la linea termini Centocelle ancora in corso le....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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