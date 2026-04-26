Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 18 | 25

Alle ore 18:25 del 26 aprile 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime informazioni sul servizio di mobilità, offrendo dettagli sulla situazione attuale delle strade e delle linee di trasporto nella regione. L’aggiornamento si concentra sulle condizioni del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti in corso.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla A1 Roma Napoli code tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma incidente anche sulla A24 roma-teramo all'altezza di Roma Est in direzione di Teramo prestare attenzione restiamo sempre sulla A24 code per traffico all'altezza della barriera di Roma Est in direzione del raccordo anulare incidente anche sulla autostrada Roma Fiumicino code tra Parco Leonardo e raccordo In quest'ultima direzione è sempre traffico ma ci spostiamo sulla strada statale Aurelia dove segnaliamo code a tratti tra.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 18:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura segnaliamo incidente sulla ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com