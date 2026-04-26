Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25

Alle 8:25 di questa mattina, il servizio di Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla situazione della viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che ha annunciato l'inizio del proprio aggiornamento quotidiano. Non sono stati riportati dettagli specifici sulle condizioni delle strade o eventuali criticità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene scorrevole in queste prime ore del mattino ricordiamo che oggi dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo Passiamo al trasporto marittimo si informa che sono in vigore i nuovi orari di laziomar validi fino al 28 maggio consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura gli eventi a Ceccano in occasione del pranzo di prima era oggi 26 aprile attiva e modifica la.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com