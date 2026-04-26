Via Monti Iblei più che una ciclopedonale sembra un sentiero in mezzo al bosco
Lungo via Monti Iblei, la condizione della strada varia notevolmente. Da un lato, si trova un tratto con un aspetto naturale e poco curato, che potrebbe essere abbandonato o gestito dal Comune. Dall’altro, si distingue un tratto più curato, gestito da Ferrovie dello Stato. La strada, che si presenta più come un sentiero nel bosco che come una pista ciclabile, si sviluppa tra questi due diversi interventi.
Stessa strada: a sinistra un tratto gestito dal Comune o forse abbandonato a se stesso, a destra un tratto curato da Ferrovie dello Stato. Trova le differenze.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Area ciclo-pedonale via Monti Iblei. Una vergogna. - facebook.com facebook