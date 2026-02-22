Cava Monti Santangelo | Di mezzo c’è una popolazione

La presenza della cava Monti ha creato tensioni tra le autorità locali e i residenti di Maddaloni, dove da anni si registrano problemi legati alle attività estrattive. Santangelo sottolinea che la questione richiede trasparenza e rispetto delle regole, poiché coinvolge direttamente la vita di molte persone. La preoccupazione principale riguarda l’impatto ambientale e sociale, che continua a influenzare la quotidianità degli abitanti della zona. La discussione rimane aperta e senza una soluzione immediata.

“La questione Cava Monti impone rigore e correttezza istituzionale perché di mezzo c’è una popolazione come quella di Maddaloni che da decenni subisce i disagi legati alla presenza del sito. L’annuncio fatto dall’Assessore Pecoraro dell’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la ‘Messa in Sicurezza Permanente del sito Cava Monti’ è certamente un fatto positivo, ma che non si può ascrivere all’azione amministrativa della giunta Fico”. Sono le dichiarazioni del consigliere regionale Vincenzo Santangelo “C’è un percorso istituzionale che dura da oltre dieci anni che coinvolge il Comune di Maddaloni, la Regione Campania, la Procura della Repubblica e il Ministero dell’Ambiente al quale hanno dato un impulso decisivo l’ex presidente De Luca e l’assessore Bonavitacola con le conferenze dei servizi di luglio 2023 e giugno 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it

