Sentiero delle operaie | È una strada adatta più alle auto che a passeggiare

I lavori di riqualificazione del Sentiero delle operaie hanno suscitato diverse reazioni tra i cittadini. Alcuni ritengono che la strada, che era tradizionalmente un percorso pedonale, sia diventata più adatta alle auto che alle passeggiate. Per approfondire la questione, siamo stati sul posto con un consigliere comunale che ha spiegato le ragioni della propria contrarietà ai lavori appena conclusi.

I lavori di riqualificazione del Sentiero delle operaie hanno creato molte discussioni in città. Siamo andati sul posto con il consigliere comunale Marco Salvador, che ha esposto i motivi per cui è contrario. Doveva esserci anche la posizione dell'assessore all'Ambiente Mattia Tirelli, che ha scelto di non rispondere alla nostra richiesta di intervista. "Dove sono finiti i passi delle operaie?" L'intervento della consigliera Paola Bortolin . 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Sentiero delle operaie, "è una strada: progetto lontano dallo spirito originario"Il sentiero delle operaie, inaugurato il 28 marzo, ha già creato diverse frizioni in città. Infortuni sul lavoro. Due operaie ferite alle mani. Una perde due falangiDue infortuni sul lavoro sono al centro di un procedimento davanti al tribunale di Ascoli che vede imputati, a vario titolo, due sambenedettesi di 36... After my sister stole my fiancé, the stranger I randomly married turned out to be a future tycoon Temi più discussi: Sentiero delle Operaie: corridoio verde lungo il Noncello; Pordenone, inaugurato il sentiero delle operaie; Inaugurato il sentiero delle operaie: La storia della nostra città; Nasce il Sentiero delle Operaie: un nuovo corridoio verde lungo il Noncello. Pordenone, nasce il Sentiero delle Operaie: storia, natura e mobilità si incontrano sul NoncelloInaugurato a Pordenone il Sentiero delle Operaie: 500 metri di pista tra natura, memoria storica e mobilità sostenibile. nordest24.it Infrastrutture. Amirante, il Sentiero delle Operaie è un valore per PordenoneIl valore di quest'opera è altissimo perché restituisce un percorso inserito in un parco urbano di grande rilievo, capace di offrire una concreta possibilità di connessione tra diverse aree di Porden ... triestecafe.it Un tratto del sentiero che conduce al Monte Mao, dietro Spotorno. Un bel Trail, impegnativo nei primi due km, con un dislivello di 440 metri. facebook