la camera di commercio in visita alla sede della camac

Prosegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, l’iniziativa della Camera di commercio della Romagna volta a conoscere da vicino le realtà produttive che sostengono la competitività e l’innovazione del sistema economico locale. Il presidente della Camera di commercio, Carlo Battistini, accompagnato dal segretario generale Fabrizio Schiavoni, ha visitato la sede di Camac srl - Industria Moda, cuore pulsante di un gruppo che da 40 anni rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dell’abbigliamento di fascia medio-alta. "La visita è stata un’occasione preziosa per condividere il nostro percorso di crescita e la nostra visione del futuro, fatta di investimenti in competenze e processi sempre più orientati al rispetto dell’ambiente – ha dichiarato Magalì Prati, presidente di Camac srl, Industria Moda –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

