Incredibile Schwazer | record nella marcia a 41 anni Maratona Sawe irreale a Londra | primo uomo sotto le due ore

Un atleta di 41 anni ha stabilito il nuovo record italiano nella marcia a Francoforte, confermando la sua costante presenza tra i protagonisti. Nel frattempo, a Londra, un maratoneta ha percorso la distanza sotto le due ore, conquistando un risultato storico. Questi eventi hanno attirato l'attenzione nel mondo dell'atletica, evidenziando prestazioni eccezionali in discipline di resistenza.

Roma, 26 aprile 2026 - Non vuole smettere di stupire Alex Schwazer. Una prestazione irreale, quella di Francoforte, dove l’altoatesino ha stabilito il nuovo record italiano della maratona di marcia. Il 41enne di Vipiteno, ha chiuso una gara valida per i campionati nazionali tedeschi open in 3 ore 01'55", primato italiano sulla nuova distanza dei 42 chilometri e 195 metri. Nella seconda metà gara (20esimo km), Schwazer è stato molto regolare al passaggio sul singolo chilometro oscillando tra 4'18 e 4'13. L'evento si è svolto a Kelsterbach nei pressi dell'aeroporto di Francoforte. Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino nel 2008, è stato più veloce di circa tre minuti rispetto a Hayato Katsuki.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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