Acqua ferma a Roseto | lavori PNRR stop dalle 8 | 30

Martedì 10 marzo, l’approvvigionamento idrico a Roseto degli Abruzzi sarà sospeso dalle 8:30 alle 14:00 a causa di lavori legati ai fondi del PNRR. Durante questa fascia oraria, l’acqua resterà ferma in tutta la città, con conseguente interruzione del servizio. La sospensione riguarda un intervento programmato per migliorare le infrastrutture idriche nel territorio.

Martedì 10 marzo, dalle 8:30 alle 14:00, l’approvvigionamento idrico a Roseto degli Abruzzi subirà un’interruzione mirata. La Ruzzo Reti ha pianificato questi stop per eseguire lavori di ricerca delle perdite e efficientamento della rete, finanziati dal PNRR. Le vie interessate vanno da Via Settembrini fino al civico numero 86 in Vicolo Brenta, estendendosi poi dal numero 95 fino a Via Macallè. Il progetto di digitalizzazione della rete. Non si tratta di una semplice riparazione emergenziale, ma di un intervento strutturale inserito nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo dichiarato è la modernizzazione dell’infrastruttura, passando dalla semplice manutenzione alla piena digitalizzazione dei sistemi idrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

