Verso la Viarte un percorso culturale in attesa del grande evento | Marco Cavallo arriva in Friuli
Nel mese di maggio, nel territorio del monte Quarin, si svolge la rassegna culturale Verso la Viarte, organizzata dall’Associazione Amîs da Mont Quarine. La serie di incontri si svolge in preparazione alla Viarte, l’evento principale programmato per domenica 24 maggio. Tra gli appuntamenti figura anche l’arrivo di Marco Cavallo in Friuli, parte del percorso di avvicinamento alla manifestazione.
Un maggio ricco di incontri nel territorio del monte Quarin con la rassegna Verso la Viarte, un calendario di appuntamenti culturali che condurranno all’evento di punta delle attività dell’Associazione Amîs da Mont Quarine: la Viarte, prevista domenica 24 maggio. Si inizia con tre appuntamenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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