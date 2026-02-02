Atripalda si accende con le luci dei Focaroni di San Sabino. La tradizione si rinnova anche quest’anno, con i falò che illuminano le strade e riuniscono la comunità. La notte dell’8 febbraio, la città si prepara ad accogliere un evento che mescola fede e festa, con i cittadini pronti a vivere un momento di forte legame con le radici.

Atripalda si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e simbolici: la tradizione dei Focaroni di San Sabino, accesi l’8 febbraio 2026 in tutta la città. Il rito, che si svolge nei quartieri più rappresentativi del centro storico, segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore del patrono San Sabino Vescovo e di San Romolo Diacono, i santi protettori della comunità. L’evento, atteso da generazioni, non è solo un appuntamento religioso, ma un momento di aggregazione profonda, dove fede, memoria collettiva e identità locale si fondono attorno al fuoco. Le fiamme, accese nei vari punti strategici della città, non sono semplici cerimonie: sono un gesto collettivo che rinnova legami, richiama antiche pratiche e prepara spiritualmente la popolazione alla solennità del giorno successivo, il 9 febbraio, quando si celebrerà la festa patronale con riti liturgici, processioni e momenti di partecipazione civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme e tradizioni: i Focaroni di San Sabino illuminano Atripalda in attesa del grande evento religioso

