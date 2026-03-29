Un altro grande live allo stadio Friuli | arriva Achille Lauro

Un nuovo concerto si terrà allo stadio Friuli con l'artista Achille Lauro. Dopo le esibizioni di artisti come Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Zucchero e i Negramaro, anche Lauro si esibirà in questa sede. La data e i dettagli sul concerto saranno comunicati prossimamente.

Dopo i grandi nomi che hanno già calcato il palco dello stadio Friuli, da Vasco Rossi a Eros Ramazzotti, passando per Zucchero e i Negramaro, arriva anche Achille Lauro.Il nuovo appuntamento musicale, previsto per il 03 giugno 2027, conferma il ritorno dei grandi concerti allo stadio Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Un altro grande live allo stadio Friuli: arriva Achille Lauro Articoli correlati Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo… L’amatissimo... Achille Lauro a sorpresa allo Stadio Euganeo incontra il Calcio PadovaTra musica e sport, il cantante incontra i giocatori biancoscudati sulle note di “Incoscienti Giovani” e annuncia il grande concerto allo Stadio... Ai funerali di Achille Barosi i familiari cantano «Perdutamente» di Achille Lauro Altri aggiornamenti su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro, concerto a Firenze: scaletta, orari, fan in delirio. La grande attesa; In viaggio verso il Paradiso con Achille Lauro: il video girato al Forum; Achille Lauro live a Bologna: Un sogno essere qui. Per una canzone spegnete il telefonino; Achille Lauro: nuovo singolo e il tour negli stadi 2027. Achille Lauro torna a Messina, concerto allo stadio Franco Scoglio il 10 luglio 2027Un annuncio che i fan aspettavano da tempo. Achille Lauro tornerà in città con un grande live allo Stadio Franco ... 98zero.com Achille Lauro live a Bologna: Un sogno essere qui. Per una canzone spegnete il telefoninoIl cantautore, che sarà al Dall’Ara nel 2027, in concerto all’Unipol, l’arena di Casalecchio che avvia un percorso di sostenibilità per i maxieventi assieme a ... bologna.repubblica.it Eventi 29 marzo a Bologna e dintorni: Achille Lauro, Cavalleria rusticana, Prima del temporale x.com PER SEMPRE NOI! Biglietti fuori domani in pre-sale dalle 14:00 sul suo canale Broadcast! #AchilleLauro - facebook.com facebook