Shakespeare giovani e contaminazioni la nuova Estate Teatrale Veronese | Luogo di comunità dialogo e internazionalità

La 78esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese è stata recentemente annunciata, segnando un nuovo capitolo per il festival. La rassegna punta a rafforzare il suo carattere internazionale e a rinnovare il rapporto con i linguaggi contemporanei, mantenendo comunque le radici nel teatro classico. La programmazione include spettacoli ispirati a Shakespeare e propone contaminazioni tra generi e culture diverse, creando un punto di incontro tra comunità, dialogo e internazionalità.