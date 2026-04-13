Shakespeare giovani e contaminazioni la nuova Estate Teatrale Veronese | Luogo di comunità dialogo e internazionalità
La 78esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese è stata recentemente annunciata, segnando un nuovo capitolo per il festival. La rassegna punta a rafforzare il suo carattere internazionale e a rinnovare il rapporto con i linguaggi contemporanei, mantenendo comunque le radici nel teatro classico. La programmazione include spettacoli ispirati a Shakespeare e propone contaminazioni tra generi e culture diverse, creando un punto di incontro tra comunità, dialogo e internazionalità.
Presentata ufficialmente negli scorsi giorni, la 78esima edizione dell’Estate Teatrale Veronese prende forma come l’avvio di un nuovo corso artistico che punta a rafforzare il respiro internazionale del festival e a ridefinirne il rapporto con i linguaggi contemporanei, senza interrompere il.🔗 Leggi su Veronasera.it
Rho in festa per la nuova piazza Visconti: “Da parcheggio anonimo a luogo di incontro per la comunità”Rho (Milano), 29 marzo 2026 – È stato un taglio del nastro collettivo, quello di ieri mattina, per la nuova piazza Visconti a Rho.
??La passeggiata teatrale a Verona per il "Shakespeare 2026"“Walking with Romeo & Juliet” s’incontra in Piazzetta XIV Novembre 2, di fronte all’Hotel Aurora.