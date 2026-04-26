Tra luglio e marzo, le Acciaierie di Verona hanno percorso complessivamente 33.500 chilometri utilizzando mezzi di trasporto sostenibili. La mobilità green adottata dall’azienda si concentra su soluzioni ecologiche per ridurre l’impatto ambientale legato alle attività di spostamento. Questa iniziativa rappresenta un passo concreto nel settore industriale verso pratiche più rispettose dell’ambiente, senza modificare i livelli di operatività.

? Cosa sapere Acciaierie di Verona registra 33.500 km percorsi con mezzi sostenibili tra luglio e marzo.. Il progetto Green Mobility ha ridotto le emissioni di 4.000 chili di CO2 a Verona.. Oltre 33.500 chilometri percorsi con mezzi sostenibili dai collaboratori di Acciaierie di Verona tra luglio e marzo: il progetto Green Mobility segna una svolta nella mobilità urbana locale. L’azienda siderurgica situata a Lungadige Galtarossa ha avviato un piano per trasformare i tragitti quotidiani dei suoi circa quattrocento dipendenti in opportunità per l’ambiente. L’iniziativa punta a ridurre la congestione stradale e l’inquinamento nella città di Verona, incentivando l’uso di biciclette, monopattini, piedi o trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, l’acciaio incontra l’ecologia: 33.500 km in mobilità green

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