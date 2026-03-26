Un atleta ha dichiarato di aver corso 100 km durante un evento a Tokyo, sottolineando che i suoi colleghi non si allenano allo stesso modo. Nel frattempo, un pilota di Formula 1 ha riferito di essere più concentrato che mai sulla categoria a 41 anni e di aver svolto allenamenti più intensi rispetto ai rivali. Entrambi i commenti riguardano il livello di preparazione fisica e mentale nella loro disciplina.

È un Lewis Hamilton rigenerato, assetato di nuove sfide e risultati. Il primo podio con la Ferrari nello scorso GP della Cina gli ha fatto bene e alla vigilia delle prime libere del GP del Giappone, il sette volte campione del mondo ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi avversari e ai tifosi: la sua fame di vittorie non è finita. E a 41 anni Sir Lewis ha affermato di sentirsi "più impegnato che mai" nella sua carriera in Formula 1, smentendo chiunque avesse ipotizzato un calo di motivazione con l'avanzare dell'età. Uno dei segnali di questa "seconda giovinezza" sembra risiedere in una preparazione atletica che il pilota britannico definisce superiore a quella di chiunque altro sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis, atleta d'acciaio: "Solo a Tokyo ho fatto 100 km di corsa. I miei colleghi non si allenano così"

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