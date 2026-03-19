Il governo ha approvato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che riduce significativamente le soglie per l’obbligo di notifica sulle esportazioni di rottami metallici critici. Questa decisione viene vista come un segnale politico deciso, secondo le parole di un rappresentante dell’Unione Europea. La misura interessa principalmente il settore dell’acciaio green italiano.

"Il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che abbassa drasticamente le soglie per l'obbligo di notifica sulle esportazioni di rottami metallici critici rappresenta un segnale politico forte e inequivocabile da parte del nostro governo. Proteggere il rottame significa proteggere il cuore pulsante della nostra industria siderurgica e difendere la leadership italiana in Europa nella produzione di acciaio green". Così il deputato e responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco. "L'Italia - prosegue - si conferma al vertice continentale con quasi il 90% della propria produzione di acciaio realizzata tramite forno elettrico ad arco (EAF), un modello virtuoso che garantisce emissioni nettamente inferiori rispetto al ciclo integrale tradizionale basato sul minerale di ferro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - UE: Casasco "Il governo protegge l'acciaio green italiano"

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