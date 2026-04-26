A Verona, si svolge una cerimonia per ricordare l’81° anniversario della Liberazione. Il sindaco partecipa alla commemorazione guidando il corteo che si svolge a Porta Vescovo. La manifestazione coinvolge ferrovieri e cittadini, che si riuniscono per onorare la ricorrenza. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e senza alterazioni, nel rispetto della memoria storica.

? Cosa sapere Il sindaco Tommasi guida il corteo a Porta Vescovo per l'81° anniversario della Liberazione.. Le celebrazioni a Verona onorano i ferrovieri e la memoria di Rita Rosani.. Il sindaco Damiano Tommasi ha guidato ieri il corteo presso il Monumento Officine Manutenzione Locomotive di Porta Vescovo, dando inizio alle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione con un omaggio ai ferrovieri che lottarono per la democrazia. La memoria storica di Verona si rinnova attraverso una serie di momenti che collegano i luoghi del sacrificio passato alle istanze civili del presente. La commemorazione iniziata a Porta Vescovo ha messo in...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona celebra la Liberazione: tra ferrovieri e coraggio civile

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