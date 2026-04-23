Buggiano celebra la Liberazione | tra corteo e musica per l’ANPI

A Buggiano, il 25 aprile, si svolgono eventi per ricordare la Liberazione, con un corteo e un concerto organizzati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La giornata celebra l’ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e la nascita della Repubblica italiana. La commemorazione si terrà nel centro storico, coinvolgendo la comunità locale con iniziative pubbliche e momenti di musica.

?? Cosa sapere L'ANPI di Buggiano organizza commemorazioni e concerto il 25 aprile a Borgo. L'evento celebra l'ottantesimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e la nascita repubblicana. Sabato 25 Aprile, l'ANPI di Buggiano organizza una serie di commemorazioni per celebrare gli ottant'anni della nascita della antifascista attraverso un programma che parte dalla liturgia mattutina a Borgo a Buggiano fino al concerto pomeridiano presso il Centro Ox. La ricorrenza di quest .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buggiano celebra la Liberazione: tra corteo e musica per l’ANPI Notizie correlate Milano celebra la Liberazione: tra riti e corteo per l’81° annoMilano si prepara a vivere una settimana di intensa memoria civile con un programma di commemorazioni che celebrerà l’81° anniversario della... Sanremo celebra la Liberazione: un percorso tra memoria e musicaSanremo si prepara a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di riti e celebrazioni istituzionali prevista per sabato 25...