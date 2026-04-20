Sanremo celebra la Liberazione | un percorso tra memoria e musica

Sanremo si appresta a ricordare l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi ufficiali in programma per il prossimo 25 aprile. La giornata prevede cerimonie e commemorazioni pubbliche, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale. La ricorrenza si inserisce in un percorso che unisce memoria storica e momenti di riflessione collettiva, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

Sanremo si prepara a commemorare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di riti e celebrazioni istituzionali prevista per sabato 25 aprile. Il programma, coordinato dal Comune in collaborazione con la sezione locale dell’Anpi denominata Gian Cristiano Pesavento, prevede una sequenza di eventi che partiranno dalle prime ore del mattino fino al tramonto. Il percorso della memoria tra monumenti e tradizioni locali. Le attività inizieranno alle ore 8.30 con l’alzabandiera presso il monumento ai Caduti situato in corso Mombello. Poco dopo, alle ore 9, i partecipanti si raduneranno in piazza Borea d’Olmo per dare il via al corteo, accompagnato dalle note del corpo bandistico Città di Sanremo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo celebra la Liberazione: un percorso tra memoria e musica Notizie correlate Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Finale Ligure celebra il 25 Aprile: due le iniziative per la Festa della Liberazione; A Casalnuovo di Napoli la Liberazione si celebra con i tulipani: fiori in regalo durante la festa; Rho celebra l’81° anniversario dalla Liberazione; Cervo celebra il 25 aprile con le donne della Resistenza: nuovo appuntamento di Cervo in blu d'inchiostro. In uscita il 17 aprile, è un progetto ancora più personale, che racconta una nuova fase della vita della cantante. Che dopo il successo di Sanremo celebra la sua indipendenza - facebook.com facebook Sanremo celebra il 25 Aprile tra memoria e partecipazione, tre momenti per la Liberazione x.com