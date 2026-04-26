Verona allarme truffe | finti addetti rifiuti bussano alle porte

A Verona si registrano nuove truffe con finti addetti di Amia che si presentano alle porte delle abitazioni per controllare i sacchetti dell’umido. Questi individui si avvicinano ai residenti con l’obiettivo di ottenere informazioni o denaro, sfruttando il cambio del sistema di raccolta avviato dal 4 maggio. La situazione ha portato le autorità a lanciare un allarme per evitare truffe e raggiri ai danni dei cittadini.

?? Cosa sapere A Verona finti addetti Amia bussano alle case per controllare i sacchetti dell'umido. Il rischio truffa aumenta con il nuovo sistema di raccolta attivo dal 4 maggio. Amia lancia un allarme diretto ai cittadini di Verona dopo diverse segnalazioni riguardanti individui che, fingendosi addetti alla gestione dei rifiuti, tentano di accedere alle abitazioni private con il pretesto di verificare la conformità dei sacchetti dell'umido. Il pericolo si muove tra i vicoli e le soglie de .🔗 Leggi su Ameve.eu

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