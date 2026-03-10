Il Comune di Solaro segnala un tentativo di truffa avvenuto questa mattina nella zona di via Vespucci. Tre uomini sono stati visti vicino alle abitazioni, travestiti da tecnici dei servizi idrici e forze dell’ordine, e hanno bussato alle porte cercando di ingannare i residenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Solaro, finti tecnici e falso agente bussano alle porte: è tentata truffa

Articoli correlati

Finti tecnici e falsi poliziotti in azione: anziana sventa la truffaSi fingono operatore Iren e agente per entrare in casa, ma la prontezza della 74enne e la chiamata al 112 fanno saltare il colpo Tentata truffa ai...

Una raccolta di contenuti su Solaro finti tecnici e falso agente...

Discussioni sull' argomento Solaro, finti tecnici e falso agente bussano alle porte: è tentata truffa; Solaro finti tecnici e falso agente bussano alle porte | è tentata truffa.

Solaro, finti tecnici e falso agente bussano alle porte: è tentata truffaIl Comune di Solaro lancia di nuovo l'allarme: questa mattina, martedì 10 marzo, nella zona di via Vespucci sono stati avvistati tre individui che si ... ilnotiziario.net

Finti incaricati del Comune di Solaro propongono il medico a domicilio: è una truffaDopo le segnalazioni ricevute, il Comune invita la cittadinanza a non fornire dati personali e a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di contatti sospetti che utilizzano il nome dell’ente ... varesenews.it

Mini blackout tra Saronno sud e Solaro: corrente salta per pochi minuti e scattano gli allarmi facebook