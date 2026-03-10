Solaro finti tecnici e falso agente bussano alle porte | è tentata truffa
Il Comune di Solaro segnala un tentativo di truffa avvenuto questa mattina nella zona di via Vespucci. Tre uomini sono stati visti vicino alle abitazioni, travestiti da tecnici dei servizi idrici e forze dell’ordine, e hanno bussato alle porte cercando di ingannare i residenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine.
È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Articoli correlati
Finti tecnici e falsi poliziotti in azione: anziana sventa la truffaSi fingono operatore Iren e agente per entrare in casa, ma la prontezza della 74enne e la chiamata al 112 fanno saltare il colpo Tentata truffa ai...
Una raccolta di contenuti su Solaro finti tecnici e falso agente...
Discussioni sull' argomento Solaro, finti tecnici e falso agente bussano alle porte: è tentata truffa; Solaro finti tecnici e falso agente bussano alle porte | è tentata truffa.
Solaro, finti tecnici e falso agente bussano alle porte: è tentata truffaIl Comune di Solaro lancia di nuovo l'allarme: questa mattina, martedì 10 marzo, nella zona di via Vespucci sono stati avvistati tre individui che si ... ilnotiziario.net
Finti incaricati del Comune di Solaro propongono il medico a domicilio: è una truffaDopo le segnalazioni ricevute, il Comune invita la cittadinanza a non fornire dati personali e a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di contatti sospetti che utilizzano il nome dell’ente ... varesenews.it
Mini blackout tra Saronno sud e Solaro: corrente salta per pochi minuti e scattano gli allarmi facebook