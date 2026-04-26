Vergiate auto nel bosco | ribaltamento notturno miracolo per il 56enne

Sabato mattina alle 4:40 un'auto è finita ribaltata nel bosco di Vergiate. Un uomo di 56 anni era alla guida al momento dell'incidente, ma è riuscito ad uscire illeso dall'abitacolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e valutare eventuali rischi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta, e le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

? Cosa sapere Un uomo di 56 anni ribalta l'auto nel bosco di Vergiate alle 4:40 di sabato.. Il conducente risulta illeso e i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la zona.. Un uomo di 56 anni ha rischiato grosso nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile, quando la sua auto è finita fuori strada ribaltandosi nel fitto bosco che costeggia la via per Golasecca, nei pressi della frazione Sesona a Vergiate. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino, precisamente alle 4:40, in un tratto di strada che collega Sesona e Golasecca. Il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha terminato la sua corsa con un ribaltamento fuori dalla carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vergiate, auto nel bosco: ribaltamento notturno, miracolo per il 56enne Notizie correlate Miracolo a San Giovanni: 98enne estratto dalle lamiere dopo il ribaltamentoUn uomo di 98 anni è stato estratto dalle lamiere dopo che il suo veicolo è uscito di strada nella zona di San Giovanni di Apollosa. Travolto dal vuoto: miracolo sul Grappa per la pilota nel boscoUn volo in parapendio si è trasformato in un brutale incidente sul Massiccio del Grappa nella mattinata di questa domenica 19 aprile 2026, quando una...