Miracolo a San Giovanni | 98enne estratto dalle lamiere dopo il ribaltamento

Un uomo di 98 anni è stato recuperato dalle lamiere di un'auto ribaltata in una zona di San Giovanni di Apollosa. L'incidente è avvenuto questa mattina, quando il veicolo è uscito di strada, provocando il ribaltamento. I soccorritori sono intervenuti prontamente e hanno estratto l'uomo, che è stato poi trasportato in ospedale. Non sono stati resi noti altri dettagli sull'accaduto.

Un uomo di 98 anni è stato estratto dalle lamiere dopo che il suo veicolo è uscito di strada nella zona di San Giovanni di Apollosa. Il sinistro è avvenuto su un tratto stradale secondario che serve la frazione, dove l’auto guidata dall’anziano residente si è ribaltata per motivi che le autorità stanno ancora cercando di definire. Intervento coordinato dei soccorsi sul territorio. Le squadre dei vigili del fuoco sono giunte tempestivamente sul luogo dell’incidente per gestire l’estrazione del conducente dal mezzo accidentato. Una volta messo in sicurezza, il novantottenne è stato preso in carico dai sanitari del 118, presenti sul posto per fornire l’assistenza medica necessaria subito dopo il recupero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo a San Giovanni: 98enne estratto dalle lamiere dopo il ribaltamento Schianto sulla Sp20, dopo l'incidente uno dei veicoli finisce sul campo: automobilista estratto dalle lamiereIncidente stradale nella serata di ieri, poco dopo le 20, lungo al Strada Provinciale 20, nel Comune di Montemarciano. Maxi incidente: ferito estratto dalle lamiere, caos trafficoUn grave incidente si è verificato nella mattinata odierna, venerdì 27 febbraio, lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, nel tratto compreso tra...