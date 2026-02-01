Carnevale 2026 la spettacolare sfilata sul Canal Grande a Venezia

Venezia si anima già con il Carnevale. Sul Canal Grande si sono viste decine di imbarcazioni con equipaggi in maschera, che hanno aperto ufficialmente i festeggiamenti. La città si prepara a vivere giorni di sfilate, colori e tradizione.

A Venezia impazza già il Carnevale. Sul Canal Grande hanno sfilato decine di imbarcazioni con equipaggi in maschera per celebrare l'inizio dei festeggiamenti. La sfilata è poi esplosa in una pioggia di coriandoli colorati che sono caduti sul corteo e sulla folla che si era radunata per assistere allo spettacolo dal Ponte di Rialto. Carnevale 2026, il corteo acqueo in Canal Grande con la pantegana in cartapesta Il Carnevale 2026 a Venezia si distingue per il tradizionale corteo acqueo lungo il Canal Grande, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Il Carnevale di Venezia 2026 si è aperto questa mattina con la tradizionale Festa veneziana: un grande corteo acqueo ha animato il Canal Grande, trasformato in "Olympus", con oltre 140 imbarcazioni e circa 800 vogatori in maschera. È stato il suggestivo Gran Ballo di Carnevale con Bridgerton, realizzato in collaborazione con Netflix per il lancio della quarta stagione della celebre serie, ad aprire ufficialmente in Piazza San Marco.

