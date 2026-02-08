Venezia barca in avaria urta un altro natante e due gondole nel Canal Grande | 8 persone finiscono in acqua

Una barca in avaria ha urtato un altro natante e due gondole nel Canal Grande di Venezia. Otto persone sono finite in acqua, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sommozzatori, la polizia locale e le forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Attimi di paura a Venezia dove un mezzo di una compagnia di trasporto privata ha urtato una barca e due gondole mentre viaggiava sul Canal Grande. A causa dell'impatto otto persone sono finite in acqua. A seguito dell'incidente, causato probabilmente da un'avaria dell'imbarcazione privata, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell'ordine., Presenti anche i pompieri del Comando di Venezia con due autopompe lagunari. Tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo e affidate alle cure del personale sanitario del 118.

