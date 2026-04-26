Venezia | La Fenice licenzia Beatrice Venezi Decisione maturata dopo sue frasi offensive

La Fenice di Venezia ha annunciato la cessazione di ogni collaborazione futura con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata dal sovrintendente della fondazione, Nicola Colabianchi, e si basa su alcune dichiarazioni ritenute offensive da parte della direttrice. La comunicazione non specifica ulteriori dettagli sulle frasi contestate, ma sottolinea che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione.

VENEZIA – “La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. Così la Fondazione in una nota in cui spiega che “la decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra. Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai professori d’Orchestra”. La...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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