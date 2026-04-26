Il Teatro La Fenice ha deciso di interrompere tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata dal sovrintendente della fondazione, Nicola Colabianchi, e segue le accuse di nepotismo rivolte all’orchestra. Finora, nessun dettaglio su eventuali sviluppi o motivazioni aggiuntive è stato reso pubblico dalla direzione del teatro. La decisione entra in vigore immediatamente, senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

La Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi ”. La decisione, spiega una nota, è “maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra”. Il riferimento è a un’intervista rilasciata il 23 aprile scorso al giornale argentino La Nacion, in cui Venezi ha accusato l’orchestra di nepotismo: “Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio”, le sue parole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi: “Annullata ogni collaborazione” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestra

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