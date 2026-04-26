Venezia in primavera | cosa fare davvero tra città e laguna

Da veneziatoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La primavera porta a Venezia un clima più mite e giornate più luminose, rendendo più piacevole passeggiare tra le calli e i ponti. In questa stagione, ci sono meno turisti rispetto all’estate, favorendo visite più tranquille ai principali monumenti e alle zone storiche della città. Le temperature più miti permettono di esplorare anche la laguna, con possibilità di partecipare a gite in barca e attività all'aperto.

La primavera è il momento ideale per visitare Venezia: clima perfetto, luce migliore e meno folla rispetto all’estate. Le giornate sono lunghe, si sta bene all’aperto e la città torna vivibile anche per chi vuole esplorarla con calma. Il profumo dei glicini avvolge le calli di Venezia in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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