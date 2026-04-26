Venezia in primavera | cosa fare davvero tra città e laguna

La primavera porta a Venezia un clima più mite e giornate più luminose, rendendo più piacevole passeggiare tra le calli e i ponti. In questa stagione, ci sono meno turisti rispetto all’estate, favorendo visite più tranquille ai principali monumenti e alle zone storiche della città. Le temperature più miti permettono di esplorare anche la laguna, con possibilità di partecipare a gite in barca e attività all'aperto.

La primavera è il momento ideale per visitare Venezia: clima perfetto, luce migliore e meno folla rispetto all’estate. Le giornate sono lunghe, si sta bene all’aperto e la città torna vivibile anche per chi vuole esplorarla con calma. Il profumo dei glicini avvolge le calli di Venezia in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Wistèria, Venezia tra un glicine, la laguna e l’Oriente Venezia accessibile, Martella: «La città deve diventare davvero inclusiva»Il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra, Andrea Martella, incontrerà i promotori della petizione presentata a Ca' Farsetti, sottoscritta... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tredici treni in più da e per Venezia nelle giornate festive di primavera; Meteo.it: Tg Meteo Regionale Friuli Venezia Giulia Video; Cosa fare nel weekend del 25 e 26 aprile in Friuli: tra sagre, mercatini e feste di primavera; Weekend, cosa fare in Veneto: il ritorno di Blanco, i big della comicità made in Italy e le feste dell'asparago. Friuli Venezia Giulia, primavera a tutto wellbeing. Da Trieste alle Alpi, idee di lentezza e relaxDal forest bathing allo yoga all’aperto, dalle camminate consapevoli ai bagni sonori, fino alla stazione di terapia forestale, idee per scoprire natura e ... repubblica.it Dramma stamane a Venezia, cinquantenne precipita nel Canal Grande e muore. https://www.ladige.it/attualita/2026/04/26/precipita-nel-canal-grande-a-venezia-e-muore-ipotesi-malore-1.4350209 - facebook.com facebook A leggere la fitta corrispondenza tra la Biennale e la curatrice del regime di Putin c’è da trasecolare: aiutini, stratagemmi pur di avere il Cremlino a Venezia. Quel padiglione aperto è una ferita. Neanche quelli di Orban dal consiglio europeo. Chiudere, presto, l x.com