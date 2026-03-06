Wistèria si trova nel sestiere di San Polo a Venezia ed è caratterizzata da un giardino con un glicine che crea un’atmosfera suggestiva. La struttura si distingue per la sua posizione tranquilla, lontana dai percorsi più affollati dei turisti che attraversano le calli e i ponti della città. È un luogo che offre un’oasi di pace nel cuore della laguna veneziana.

Un giardino veneziano con un glicine. Basterebbe questo a fare di Wistèria un luogo magico, un’oasi di bellezza e relax nel centro di Venezia (siamo nel sestiere di San Polo) ma un po’ in disparte rispetto agli snervanti flussi di turisti tutto-compreso che percorre ogni giorno calli e ponticelli. Il progetto ha impiegato un po’ per essere messo a fuoco, come è anche normale, ma si può dire che oggi, con gli chef Marco Gregori e Nicolò Pometti che sono succeduti nel gennaio 2025 a Valerio Dallamano, la strada intrapresa sembra decisamente quella giusta. La cucina attinge decisamente ai prodotti della laguna veneta (un ecosistema straordinario che solo negli ultimi anni ha trovato dei degni interpreti) e del Mare Adriatico, che gli chef e la proprietà acquistano da produttori selezionati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wistèria, Venezia tra un glicine, la laguna e l’Oriente

"La valle millecampi nella laguna di Venezia"Cammina in un paesaggio dagli ampi orizzonti, sospeso tra terra e acqua: un mondo da scoprire di Casoni, canali e valli da pesca tra Padova e...

Pericolo noce di mare, ctenoforo che da anni prolifera nella laguna di Venezia: è tra le 100 specie più invasive al mondoSegnalata già da diversi anni, la noce di mare è uno ctenoforo che si sta sempre più espandendo nel mar Adriatico, soprattutto nella laguna di...