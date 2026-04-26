Il porto di Venezia potrebbe essere messo in stand-by a causa di una disputa tra due figure pubbliche, con una delle parti che accusa l’altra di voler bloccare le attività portuali. La minaccia riguarda circa 20.000 posti di lavoro e si concentra su possibili interventi che potrebbero interrompere le operazioni portuali. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione attuale del porto e sulle possibili ripercussioni per l’occupazione locale.

? Cosa sapere Simone Venturini accusa Andrea Martella di voler bloccare il porto di Venezia.. Il rischio operativo coinvolge 20.000 posti di lavoro tra settore portuale e crocieristica.. Il futuro dello scalo veneziano si gioca su una linea di demarcazione politica netta, dopo che il 25 aprile alle ore 21:00 Simone Venturini ha accusato Andrea Martella di voler provocare la chiusura del porto attraverso il suo programma elettorale per Ca’ Farsetti. Lo scontro tra i due candidati ha spostato l’asse del dibattito sulla gestione della laguna, trasformando le proposte tecniche in un terreno di scontro ideologico. Secondo quanto riferito da Venturini, la strategia delineata dal parlamentare del centrosinistra non sarebbe altro che un modo mascherato per interrompere l’attività portuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il porto rischia il blocco: 20.000 posti di lavoro in gioco

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