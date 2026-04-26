Venezi la Fondazione La Fenice | Annullate tutte le collaborazioni future

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato ufficialmente, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, l'annullamento di tutte le future collaborazioni con il maestro Beatrice. La decisione è stata comunicata recentemente e riguarda ogni tipo di collaborazione che potrebbe essere in programma in futuro. La comunicazione avviene in seguito a decisioni prese dall'ente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi di eventuali ripercussioni.

VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Lo afferma una nota della Fondazione dopo la veemente polemica sorta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra (rilasciata in un’intervista al quotidiano argentino La Nación e pubblicata il 23 aprile) nella quale si afferma che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero «di padre in figlio». Gli sviluppi «La decisione - si spiega - è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezi, la Fondazione La Fenice: «Annullate tutte le collaborazioni future» Notizie correlate La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendenteLa decisione arriva anche a seguito delle dichiarazioni pubbliche del maestro ritenute «offensive e lesive del valore artistico e professionale» del... Teatro La Fenice, Beatrice Venezi direttrice musicale: via libera dalla FondazioneIl Consiglio d’Indirizzo del Teatro La Fenice di Venezia ha approvato la nomina della Maestra Beatrice Venezi a direttrice musicale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Beatrice Venezi, il contratto alla Fenice è un caso. Il teatro rifiuta di comunicarlo; Beatrice Venezi e il nuovo affondo: L'orchestra della Fenice? Lì si tramandano il posto da padre in figlio. La replica: Attacco gravissimo, non venga qui; Amato (M5s): Da Venezi accuse inaccettabili a Fondazione Fenice, Colabianchi intervenga; La Fondazione Dries van Noten a Venezia: può la bellezza essere rivolta?. Venezi, la Fondazione La Fenice: «Annullate tutte le collaborazioni future»VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro ... ilgazzettino.it Fondazione La Fenice: Annullate tutte le collaborazioni con Venezi«La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Si legge in una ... gazzettadelsud.it Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" x.com Beatrice Venezi, scontro aperto con l'orchestra del Teatro La Fenice: "Si passano il posto di padre in figlio" - facebook.com facebook