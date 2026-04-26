Venezi la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni Le reazioni | Scelta tardiva e inevitabile Ovazione in teatro e festa improvvisata in calle

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato la cancellazione di tutte le collaborazioni in programma con il maestro Beatrice, secondo quanto comunicato dal sovrintendente. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e divergenze tra le parti. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico presente in teatro e alcuni passanti in calle, dove si sono svolte manifestazioni spontanee di approvazione e una festa improvvisata.

VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi». Lo afferma una nota della Fondazione dopo la veemente polemica sorta per la dichiarazione attribuita alla direttrice d’orchestra (rilasciata in un’intervista al quotidiano argentino La Nación e pubblicata il 23 aprile) nella quale si afferma che i posti nell’orchestra veneziana si tramanderebbero «di padre in figlio». Al diffondersi della notizia, in teatro è scoppiata un'ovazione mentre era in corso una rappresentazione mentre in serata, in campo San Fantin, oltre 150 persone si sono riunite per una festa improvvisata di pubblico e maestranze, xhw hanno applaudito a lungo a ritmo gridando “Viva La Fenice”.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Le reazioni: «Scelta tardiva e inevitabile». Ovazione in teatro e festa improvvisata in calle Notizie correlate Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: «Scelta tardiva e inevitabile»VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le... Beatrice Venezi, Teatro La Fenice annulla tutte le collaborazioni“La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: Scelta tardiva e inevitabile; Amato (M5s): Da Venezi accuse inaccettabili a Fondazione Fenice, Colabianchi intervenga; Beatrice Venezi licenziata dal Teatro La Fenice: Dichiarazioni offensive verso la Fondazione. La decisione dopo l'ultima polemica; Fondazione La Fenice, 'annullate tutte le collaborazioni con Venezi. La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioniLa Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ... tg.la7.it Il Teatro La Fenice ‘licenzia’ Beatrice Venezi: Annullate le collaborazioni, gravi dichiarazioni pubblicheLa Fondazione Teatro La Fenice ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Beatrice Venezi per dichiarazioni ritenute offensive verso l'Orchestra ... fanpage.it RaiNews. . Cala il sipario sulla collaborazione tra Fenice e Beatrice Venezi. La Fondazione del Teatro Veneziano annulla la nomina della direttrice musicale designata. Lo spiega una dura nota alla decisione immaturata anche a seguito delle reiterate gravi di - facebook.com facebook Dopo le accuse di nepotismo, il Teatro “La Fenice” di Venezia ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con Beatrice Venezi, licenziandola con la seguente comunicazione: “La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabi x.com