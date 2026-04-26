Il Veneto si prepara a ricordare il 25 aprile con una serie di eventi che uniscono la commemorazione della Resistenza e le tradizioni locali. A Venezia e Padova si terranno sfilate, manifestazioni artistiche e percorsi nelle aree montane. La giornata si inserisce nel calendario ufficiale delle celebrazioni della Liberazione, mentre in alcune località si celebrano anche le tradizioni legate al Bòcolo, simbolo della cultura veneta.

? Cosa sapere Il Veneto celebra il 25 aprile tra la Liberazione e la tradizione del Bòcolo.. Le commemorazioni a Venezia e Padova prevedono sfilate, eventi artistici e percorsi montani.. Il 25 aprile in Veneto unisce la memoria della lotta partigiana al romanticismo del Bòcolo, tra le calli di Venezia e i sentieri dell’Altopiano di Asiago. Mentre l’intera nazione si prepara a commemorare la fine dell’occupazione nazifascista, il territorio veneto vive una giornata caratterizzata da una doppia anima. Da una parte la solennità civile della Liberazione, dall’altra il legame millenario con San Marco. Le piazze si preparano a celebrare la libertà...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, il 25 aprile tra il sangue della Resistenza e il mito del Bòcolo

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