Il 25 aprile a Roma si terranno eventi che uniscono celebrazioni ufficiali e attività per famiglie. La giornata vedrà momenti dedicati alla memoria della Resistenza e iniziative culturali, con musei aperti gratuitamente. La città si appresta a vivere una giornata caratterizzata da incontri, manifestazioni e attività che coinvolgono diverse fasce di pubblico, creando un collegamento tra passato e presente attraverso diverse modalità di partecipazione.

Roma si prepara a vivere una giornata di profonda stratificazione sociale e culturale il prossimo 25 aprile, quando la capitale italiana intreccerà la solennità della memoria storica con le celebrazioni per l’ambiente e il divertimento delle famiglie. Tra marce commemorative nei luoghi simbolo della liberazione, festival ecologici a Villa Borghese e aperture gratuite dei principali poli museali, la città offre un mosaico di appuntamenti che spaziano dalla riflessione civile alla pura evasione ludica. Memoria e identità: i luoghi del cuore della Resistenza. Il tessuto urbano di Roma diventerà il palcoscenico di un dialogo costante tra passato e presente attraverso cerimonie ufficiali che toccano i nervi scoperti della storia repubblicana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma il 25 aprile: tra memoria della Resistenza e musei gratuiti

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