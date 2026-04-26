Veglie prima consultazione pubblica sul piano urbanistico generale
Veglie si appresta a tenere la sua prima consultazione pubblica sul piano urbanistico generale, prevista per giovedì 30 aprile alle 18 nella sala conferenze di Via Salice. L’incontro rappresenta una fase preliminare del processo di definizione delle linee guida per lo sviluppo urbanistico della città. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati, che potranno contribuire con osservazioni e proposte.
VEGLIE – Un passo importante nella programmazione del futuro comunitario: Veglie si prepara, giovedì 30 aprile, alle ore 18, presso la sala conferenze di Via Salice, per la prima consultazione pubblica preventiva in materia urbanistica, finalizzata alla redazione del piano urbanistico generale.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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