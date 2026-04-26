Varese-Cremona | derby infuocato a Masnago per il trono dei playoff
Domenica 26 aprile, nel palasport di Masnago, si svolge il derby tra Varese e Cremona, valido per i playoff di basket. La squadra ospite, Cremona, può ridurre a due punti il divario dall’ottavo posto in classifica grazie a una vittoria. La partita suscita grande interesse tra i tifosi di entrambe le squadre, che si preparano ad affrontarsi in un incontro decisivo per le posizioni in classifica.
? Cosa sapere Varese ospita Cremona a Masnago domenica 26 aprile per il derby dei playoff.. La vittoria della Vanoli accorcia il distacco di due punti dall'ottavo posto.. Alle ore 17 di questa domenica 26 aprile 2026, l’Openjobmetis Varese accoglie la Vanoli Basket Cremona nel palazzetto di Masnago per un derby lombardo che vale il destino dei playoff. Il match si gioca in un clima di massima tensione sportiva: i biancorossi di casa devono riscattarsi dopo il recente passo falso subito contro Cantù, mentre i visitatori arrivano da un turno di riposo con l’obiettivo ambizioso di superare i padroni di casa in classifica. La posta in gioco è altissima, poiché una vittoria della squadra di Cremona permetterebbe di agganciare i varesini nella corsa ai post-season, considerando lo scarto minimo tra le due formazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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