Varese ottiene una vittoria contro Tortona nel campionato di pallacanestro, interrompendo una serie di quattro successi consecutivi della squadra avversaria. La partita si è conclusa con il punteggio a favore della squadra di casa, che ha beneficiato anche dei 18 punti segnati da uno dei suoi giocatori. Questa vittoria segue la sconfitta precedente contro Napoli.

Il 24° turno di Serie A si apre con lo scatto playoff di Varese, che grazie a un quarto periodo molto solido (vinto 26-15) batte Tortona (97-87) e sale momentaneamente all’ottavo posto, scavalcando Trento. Decisivi i 18 punti di Iroegbu, che servono all’Openjobmetis per riscattare la brutta sconfitta subita con Napoli della settimana scorsa. Non bastano 20 punti di Vital alla Bertram per evitare la sconfitta dopo quattro vittorie di fila in campionato. Partita subito frizzante alla Itelyum Arena di Varese. Tortona tira meglio da 3 nel primo quarto (49) e sfrutta le transizioni con Strautins. Anche Varese va ad alto ritmo, beneficiando dell’energia di Renfro e delle incursioni di Librizzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Varese, scatto playoff: Tortona cade a Masnago dopo quattro vittorie di fila

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