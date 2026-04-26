Alle 17 si gioca il derby tra Varese e Cremona, due squadre lombarde che si affrontano a Masnago. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe, poiché potrebbe decidere il loro percorso verso i playoff. La sfida mette di fronte due formazioni che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione. La partita si svolge con la vista sui playoff e con l’obiettivo di ottenere una vittoria decisiva.

Il derby lombardo tra Openjobmetis Varese e Vanoli Basket Cremona pesa come una possibile ultima chiamata playoff per entrambe. Varese arriva dalla sconfitta contro Cantù e torna a Masnago (alle 17) per l’ultima gara casalinga della regular season. Cremona, reduce dal turno di riposo, si presenta con la chance di agganciare i biancorossi senza Giovanni Veronesi, out per la frattura composta della dodicesima costa e promesso sposo di Brescia nella prossima stagione. All’andata Varese si impose 79-87. Coach Ioannis Kastritis (nella foto) chiede una reazione soprattutto difensiva: "Siamo qui, siamo pronti a ripartire. In questo momento siamo molto determinati".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palla a due alle 17. Un derby a Masnago con vista sui playoff tra Varese e Cremona

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