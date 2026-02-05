Vandalizzata la storica sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella | Clima d'odio contro di noi

Questa mattina, qualcuno ha preso di mira la sede di Fratelli d’Italia nella zona Garbatella a Roma. Sono state trovate scritte offensive e simboli politici sulle serrande, segno di un gesto vandalico che ha colpito il partito nel cuore del quartiere. I responsabili sono ancora da individuare, ma l’episodio ha suscitato reazioni dure tra i membri del partito e i residenti della zona.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.