25 aprile incendio a Torino | di nuovo bruciata la targa partigiana di largo Montebello

A Torino, nelle ultime ore, si è verificato un incendio che ha causato il danneggiamento della targa partigiana di largo Montebello. La targa, che ricorda il passato resistenziale della città, è stata colpita da fiamme che hanno provocato danni visibili sulla sua struttura. Non ci sono ancora notizie su eventuali responsabili o motivazioni dietro l'incidente. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

A Torino, nelle scorse ore, un piccolo incendio ha di nuovo danneggiato la targa partigiana di largo Montebello. Non risultano danni agli edifici della zona, ma la lastra di pietra è annerita per le fiamme e il fumo, mentre la corona che era stata deposta in occasione delle celebrazioni per il 25.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate 25 aprile, inaugurata la targa in memoria delle vittime Lgbtqia+ del fascismo. L'assenza del prefetto diventa un casoÈ stata inaugurata oggi ai Giardini del Frontone dalla Sindaca Vittoria Ferdinandi la targa commemorativa dedicata a Fernanda Bellachioma, cittadina... Leggi anche: Torino, al corteo per la Palestina bruciata bandiera israeliana Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torino, tragedia sfiorata: ecco perché (anche) la politica è responsabile; 25 Aprile, a Torino si bruciano le bandiere di Ue e Nato. Slogan contro Meloni, issata la bandiera della Palestina; Maxi incendio nel Torinese, evacuate diverse abitazioni; Torino, fiaccolata per il 25 Aprile - la diretta. 25 aprile, incendio a Torino: di nuovo bruciata la targa partigiana di largo Montebello a TorinoEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi ... torinotoday.it Sfregio alla memoria del 25 Aprile: incendiata la targa partigiana a VanchigliaColpita a Vanchiglia la memoria della Resistenza: bruciata la corona d’alloro, indignazione politica e del quartiere ... giornalelavoce.it «Ora e sempre resistenza»: il coro dei collettivi studenteschi invade piazza Arbarello, a Torino - facebook.com facebook Dall'archivio: Torino x.com